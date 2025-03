JUAN FRANCO

A nova era do trio elétrico, e a revolução da Axé Music

Publicado em 4 de março de 2025 às 16:33

O Carnaval de Salvador é um espetáculo único no mundo. Mais do que uma festa, é uma expressão vibrante da cultura brasileira, um evento que transforma a cidade em um palco a céu aberto. Este ano, a folia, que bate novos recordes positivos, ganhou um significado especial ao celebrar os 40 anos da Axé Music. E o trio elétrico desempenha um papel fundamental nessa história. Uma invenção genuinamente baiana, que há décadas transporta alegria, energia e inovação pelas ruas da capital baiana.>

Como arquiteto, engenheiro e músico, minha missão sempre foi unir funcionalidade e beleza, inovação e tradição. Foi com essa visão que, junto com minha parceira e irmã Ravena, desenvolvemos o primeiro trio elétrico sustentável do Brasil, utilizando contêiner. Agora, mais uma vez, tive o privilégio de assinar o projeto de um trio que já está sendo considerado um dos melhores do país: o Avancini Star.>

Este novo veículo não é apenas um avanço técnico, mas um verdadeiro marco no design e na performance dos trios elétricos. Construído para atender às maiores exigências dos artistas e proporcionar uma experiência única aos foliões, ele carrega um conceito inovador que se alinha com o que há de mais moderno em engenharia e acústica. Meu objetivo foi criar um trio que não só se destacasse pela aparência arrojada, mas que oferecesse excelência em todos os aspectos, desde o conforto até a qualidade sonora.>

O Avancini Star conta com um sistema de som de última geração, com tecnologia HardPower e Power Systems, garantindo uma performance imersiva e de altíssima qualidade. Para que isso fosse possível, trabalhamos com uma equipe técnica qualificada. Desde a estrutura, desenvolvida sob a liderança do mestre Bira, até os acabamentos e ajustes sonoros sob a expertise do técnico Jeová, cada detalhe foi pensado para que fosse uma referência no mercado.>

Além da parte técnica, o trio elétrico carrega em sua essência a paixão dos seus idealizadores, Alex Avancini e Patrícia. O zelo deles pela qualidade foi determinante para transformar o projeto em uma realidade impressionante. O resultado não apenas impressiona pelo design sofisticado, mas que também estabelece um novo padrão de excelência para a música ao vivo nos grandes eventos.>

O futuro do Carnaval passa pela inovação e pela produção sustentável, e Avancini Star é a prova de que podemos continuar surpreendendo e encantando o mundo com nossa música, nossa cultura e nossa capacidade de criar algo único. O trio elétrico não é apenas um palco móvel. Ele é um símbolo da alegria baiana, da força do Axé e da grandiosidade da nossa folia. Que venham muitos outros carnavais, sempre impulsionados pela magia desse ícone da nossa festa.>

Juan Franco é arquiteto, engenheiro e músico do grupo Juan e Ravena>