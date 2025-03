ENGUIÇOU

Com problema, trio de Daniela Mercury para próximo à praça Castro Alves

Assessoria explicou que 'cavalinho' precisou ser trocado depois de um defeito na embreagem

Tharsila Prates

Publicado em 4 de março de 2025 às 21:10

Daniela Mercury ontem, na Barra Crédito: Reprodução X

O trio da cantora Daniela Mercury parou na noite desta terça-feira (4), na altura do Mosteiro de São Bento, após um problema no caminhão. De acordo com foliões, um reboque precisou ser chamado e a parada teria atrasado outros trios que vinham logo atrás: a pipoca de Léo Santana e As Muquiranas.>

Em nota, a assessoria de Daniela informou que, "pela primeira vez, em mais de 40 carnavais, Daniela Mercury tem o ‘cavalinho’, caminhão que puxa o trio elétrico na parte da frente, trocado por um problema de embreagem durante o desfile. A situação ocorreu na altura do Mosteiro de São Bento, já no fim do desfile, mas a artista se recusou a deixar o trio para seguir até a Praça Castro Alves, porque uma multidão esperava por ela. Daniela chegou a brincar com os foliões ao dizer que eles teriam que aguentar ela por mais tempo". >

Daniela Mercury no Campo Grande nesta terça (4) Crédito: Marina Silva/ CORREIO