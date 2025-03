TOMBO DURANTE DESFILE

Lore Improta mostra machucados depois de cair na Sapucaí: 'Graças a Deus não tira ponto'

Musa da Viradouro sofreu cortes na perna e no bumbum



Giuliana Mancini

Carol Neves

Publicado em 3 de março de 2025 às 10:34

Lore Improta levou tombo na Sapucaí Crédito: Reprodução

Após escorregar e cair no meio do desfile da Unidos da Viradouro, Lore Improta mostrou os ferimentos que sofreu. A dançarina de 31 anos tranquilizou os fãs ao sinalizar apenas pequenos cortes na perna e no bumbum, e agradeceu por não ter se machucado mais gravemente.>

"Na hora eu não senti dor nenhuma, agora que o sangue está esfriando que eu estou vendo os cortes", falou, em Stories no Instagram. Lore ainda comemorou ter conseguido desfilar no restante do percurso, além do fato que o tombo na Marquês de Sapucaí não irá tirar pontos da escola de samba.>

Lore mostrou os cortes que sofreu com o tombo Crédito: Reprodução

"Aquele lema que temos para a vida: caiu, levantou e segue o baile. Estou feliz, a Viradouro fez um desfile lindíssimo, e graças a Deus a queda não tira ponto", disse Lore, no Instagram.>

A musa da Viradouro também explicou o motivo do tombo em um relato nas redes sociais. "Não foi o chão, não foi minha sandália, nada. Foi um resto de fantasia de alguma alegoria que estava no chão, eu não vi porque eu estava olhando para frente", afirmou, detalhando que pisou em uma parte da fantasia que estava no chão.>