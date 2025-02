SEGUNDO DIA DE FOLIA

Lore Improta e nora de Bell Marques curtem trio de Leo Santana juntas

Dançarina compartilhou foto curtindo em cima do Bloco Nana no Carnaval nesta sexta (28)

Elis Freire

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 20:06

Enquanto Lore está na frente da foto, Pati Guerra aparece em cima, à esquerda Crédito: Reprodução / Redes Sociais

De cima do trio dá para curtir também! A dançarina Lore Improta compartilhou uma foto na maior curtição no trio de Leo Santanna, Bloco Nana, que desfilou no circuito Barra-Ondina nesta sexta (28). Na imagem quem também está junto na folia é Pati Guerra, nora do cantor Bell Marques. >

Lore Improta curte com Pati Guerra Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Casada com Rafa Marques, Pati Guerra é influenciadora digital e cria conteúdo sobre moda, beleza, lifestyle e humor para mais de 700 mil seguidores. No primeiro dia de Carnaval ela apareceu ao lado de Mari Gonzalez, ex-BBB e também nora do cantor de axé. >

Mari Gonzalez e Pati Guerra no trio de Bell nesta sexta (28) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Destaques na quinta de carnaval

Mari Gonzalez e Pati Guerra Crédito: Reprodução

As duas noras de Bell Marques foram destaque no primeiro dia de Carnaval de Salvador. Pati Guerra e Mari Gonzalez estiveram em cima do trio do Bloco da Quinta, na estreia do cantor na folia.>

Os momentos de diversão foram compartilhados por ambas nas redes sociais. Enquanto Pati ficou no trio e curtiu o bloco, Mari se divertiu em cima do trio e, depois, foi para um camarote.>