Maior estádio fantasma do mundo ganha vida após 15 anos e entra na fase mais difícil da obra

Depois de 15 anos parado, o Nou Mestalla entra na fase que define o futuro da nova casa do Valencia

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:41

Estádio do Valencia Crédito: Reprodução

Intocado por mais de uma década e meia, o Nou Mestalla enfim saiu do papel. Conhecido como o maior estádio fantasma do mundo, o projeto do Valencia começou a ser retomado em janeiro e agora chegou ao ponto mais delicado da construção, a etapa que deve garantir a forma final do novo complexo esportivo.

Desde o início do ano, a movimentação no canteiro de obras deixou para trás a imagem de abandono. Aos poucos, entulhos acumulados ao longo dos 15 anos começaram a ser retirados, novas estruturas metálicas foram instaladas e os setores internos passaram por limpeza, divisão de áreas e reforço de acessos. A diretoria do clube tem acompanhado de perto cada avanço até a entrega oficial, prevista para 2027.

A maior parte do esforço recente está concentrada na montagem da cobertura, considerada o componente mais sofisticado de todo o projeto. O teto vai proteger os 70.044 torcedores do sol e da chuva e também deve potencializar a acústica do estádio, criando um ambiente mais vibrante em dias de jogo. Para isso, a estrutura terá 4,8 mil toneladas e será apoiada em 50 pilares de aço S355, produzidos pela empresa espanhola FCC Construcción, responsável por obras em estádios como Santiago Bernabéu e Metropolitano.

A complexidade está no sistema duplo de anéis e cabos que sustenta a cobertura. O anel externo reúne vigas robustas, submetidas a forte compressão. O anel interno é formado por cabos de dupla camada tensionados ao limite. Entre eles, cinquenta pares de cabos radiais conectados por escoras fazem o equilíbrio das forças e garantem a estabilidade da cobertura. Só após o içamento completo do anel interno é possível tensionar os cabos e concluir o travamento final da estrutura.

Enquanto a parte técnica avança, imagens recentes mostram a transformação evidente do estádio. Arquibancadas marcadas pelo tempo voltaram a receber intervenções, rampas de acesso foram reconstruídas e áreas internas como camarotes, restaurantes e setores administrativos começaram a ganhar forma novamente. O campo, que chegou a ser tomado pelo mato, também foi preparado para receber os próximos passos da obra.