Choveu? Truque simples e sem custo evita que o para-brisa do carro embace em dias úmidos

Período de chuvas aumenta o risco de vidros embaçados, mas um método fácil ajuda a resolver o problema

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:27

Pára-brisas
Pára-brisas Crédito: iStock

Com a chegada das chuvas e o aumento da umidade, o embaçamento dos vidros do carro volta a ser um incômodo comum para motoristas. O fenômeno ocorre quando há diferença de temperatura entre o interior e o exterior do veículo, somada à pouca circulação de ar dentro da cabine.

Em dias chuvosos, é natural manter as janelas fechadas, o que reduz a ventilação e favorece a condensação. O ar quente e úmido da respiração dos passageiros entra em contato com o vidro frio, transformando-se em pequenas gotículas de água. Esse processo é o que forma o embaçamento, dificultando a visibilidade e aumentando o risco de acidentes.

