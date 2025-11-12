Choveu? Truque simples e sem custo evita que o para-brisa do carro embace em dias úmidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:27
Com a chegada das chuvas e o aumento da umidade, o embaçamento dos vidros do carro volta a ser um incômodo comum para motoristas. O fenômeno ocorre quando há diferença de temperatura entre o interior e o exterior do veículo, somada à pouca circulação de ar dentro da cabine.
Em dias chuvosos, é natural manter as janelas fechadas, o que reduz a ventilação e favorece a condensação. O ar quente e úmido da respiração dos passageiros entra em contato com o vidro frio, transformando-se em pequenas gotículas de água. Esse processo é o que forma o embaçamento, dificultando a visibilidade e aumentando o risco de acidentes.
Nem todos os carros possuem ar-condicionado, principal recurso usado para desembaçar o para-brisa. Mas existe um truque simples e eficaz que pode ser feito em casa: aplicar uma fina camada de detergente neutro na parte interna do vidro e deixar secar naturalmente.
O produto cria uma película protetora que impede a formação das gotículas. Durante testes realizados por diferentes portais, o método mostrou resultados positivos, mantendo o vidro limpo e sem embaçar mesmo sob chuva.
O segredo está na ação do sabão, que reduz a tensão superficial da água e impede que as moléculas se acumulem em forma de gota. O mesmo truque pode ser aplicado também em espelhos de banheiro para evitar o embaçamento após o banho.
Além do cuidado com os vidros, vale aproveitar o período para checar outros itens importantes do carro antes de pegar estrada, como palhetas do limpador, pneus e sistema de freios. Manter a manutenção em dia é essencial para garantir segurança durante a temporada de chuvas.