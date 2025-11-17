PIVETE DE AÇO

Tiago tem a melhor temporada de um jogador da base do Bahia desde 2012

Atacante está próximo de superar a marca de outro jogador formado nas categorias de base do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Tiago já marcou 10 gols pelo Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O investimento nas categorias de base tem o objetivo de revelar jogadores para ajudarem o clube, seja com participações efetivas na equipe principal ou através do dinheiro de uma venda. No Bahia, o primeiro caso é o que se encaixa com o que vem fazendo o atacante Tiago em 2025. A temporada do jogador já é o ano em que um Pivete de Aço tem mais participações diretas em gols desde 2012.

Na atual temporada, Tiago vestiu a camisa tricolor em 38 oportunidades e ajudou o Tricolor em campo com 10 gols marcados e três assistências concedidas. O rendimento levou o jogador a se tornar o terceiro artilheiro do time no ano, atrás apenas de Willian José (16) e Lucho Rodríguez (13). A boa fase foi pontuada pelo técnico Rogério Ceni após o empate contra o Internacional.

“Não era o mais badalado para chegar à equipe profissional. A força física e a motivação compensam outras deficiências e o diferenciam de outros jogadores da base. Ele é relativamente forte para um jogador de 19 anos. Tem nos ajudado muito, sofreu pênalti, gols importantes, artilheiro da Copa do Nordeste. Depois da venda do Lucho com a janela fechada, ele passou a ser essa opção e vem trabalhando bem. Colaborou tanto por dentro quanto quando foi para a beirada”, comentou Ceni.

As 13 participações diretas em gols já superam o ano de outro jogador conhecido da torcida azul, vermelha e branca. Em 2014, o meia-atacante Anderson Talisca terminou a temporada como artilheiro do Bahia, com oito gols marcados no ano. Assim como Tiago, dois dos tentos anotados aconteceram no Campeonato Brasileiro. Até a consolidação do camisa 77, nenhum outro jogador formado na base do Esquadrão tinha superado o número de participações em gols de Talisca.

No entanto, Tiago também está próximo de superar o meia Gabriel, que atualmente joga no Mirassol. Em 2012, o atleta precisou de 55 partidas para marcar 13 gols e contribuir com uma assistência. O atacante do Bahia ainda tem cinco jogos para igualar ou deixar o ex-meia do Esquadrão para trás. Os dois ex-jogadores foram vendidos pelo Bahia nas temporadas seguintes.

O que diferencia Tiago de Gabriel e Anderson Talisca é o tempo de adaptação ao futebol profissional. O camisa 77 vem se destacando em sua primeira temporada jogando, de fato, na equipe principal, enquanto os outros dois estavam em seus segundos anos como profissionais.

Histórico no Tricolor

O baiano Tiago Souza de Jesus Carvalho chegou ao clube no dia 2 de outubro de 2020. Com 15 anos, o garoto se tornou um Pivete de Aço e foi se desenvolvendo na base tricolor. Foi somente em 2023 que chegou enfim a chance de fazer seus primeiros minutos no time profissional. Na época, o Bahia usou uma equipe alternativa nas últimas duas rodadas do Campeonato Baiano. Contra o Doce Mel, Tiago saiu do banco aos 61 minutos, dando início à sua caminhada no clube.

Ainda em 2023, o atacante entrou em campo mais uma vez, enquanto no ano seguinte fez sete aparições pelo clube tricolor. Ainda sem contribuir diretamente com gols, a virada de chave chegou na atual temporada. Diante do Jacobina, no Campeonato Baiano, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia.

Os gols, inclusive, aconteceram em momentos importantes do ano. Foram seis tentos anotados na campanha do título da Copa do Nordeste - três deles na final -, além de uma participação direta em cada um dos dois Ba-Vis disputados no Campeonato Brasileiro. Tiago já tem mais gols marcados que Erick Pulga, Cauly, Everton Ribeiro, Ademir e outros jogadores que atuam do meio para frente. A versatilidade foi outra característica mostrada pelo atacante, que já foi usado tanto como centroavante quanto como atacante de beirada.