Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto celebra ponto conquistado: 'Muito importante'

Paredão Rubro-negro fez nove defesas contra o Porco

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:54

Thiago Couto em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/SporTV

Contrariando muitos prognósticos, o Vitória foi ao Allianz Parque e segurou um grande 0 a 0 contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (19), em jogo adiantado da 37ª rodada da Série A. O principal responsável pela conquista desse ponto fundamental na luta contra o rebaixamento tem nome e sobrenome: Thiago Couto.

Titular desde a grave lesão de Lucas Arcanjo, o goleiro de 26 anos vinha sendo bastante criticado pela torcida rubro-negra por falhas em outras partidas, mas, contra o Verdão, teve uma atuação extraclasse, digna de aplausos.

Ao todo, Thiago Couto fez nove defesas, sendo seis em finalizações de dentro da área, evitando um total de 2,52 gols esperados. Ele também afastou três bolas aéreas. Além disso, em seu quinto jogo com a camisa do Leão, terminou sem ser vazado pela terceira vez.

Após a grande atuação, o goleiro fez questão de destacar a importância do resultado e dividir os méritos com o restante do grupo e, claro, com a equipe de preparação de goleiros do clube, liderada por Itamar Ferreira, com auxílio de Paulo Moussê, ex-arqueiro do Vitória.

“A gente veio aqui sabendo da dificuldade. É um campo muito difícil de jogar, contra um time que briga pelo título do campeonato. Sair daqui com um ponto é algo a ser valorizado dentro da nossa sequência. Fico feliz por fazer mais uma boa partida. Isso é fruto de muito trabalho, não só meu, mas de toda a equipe que trabalha para isso”, destacou Thiago ao Sportv.

Embora o resultado não tenha tirado o Vitória da zona de rebaixamento — o time segue em 17º, com 36 pontos — Thiago ressaltou o quanto o empate foi importante para o aspecto anímico da equipe, que chegou ao terceiro jogo sem perder e superou aquela que, em teoria, era a maior pedreira da reta final: o vice-líder do campeonato.

“Esse ponto vai ser muito positivo para a gente. Sabemos da dificuldade, não é fácil jogar aqui, então temos que valorizar esse ponto e dar sequência nas próximas partidas. Buscar as vitórias, buscar os pontos necessários e, se Deus quiser, tirar o Vitória dessa situação”, projetou.