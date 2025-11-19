VAI PEGAR FOGO

Clássico em dose dupla: Ba-Vi decide o Sub-17 e o Sub-15 do Campeonato Baiano

Gigantes do estado confirmam favoritismo e estão na final dos campeonatos de base estaduais

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:19

Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

O maior clássico do futebol baiano vai dominar as categorias de base neste fim de mês. Bahia e Vitória carimbaram presença nas finais do Baianão Sub-17 e do Baianão Sub-15, repetindo o que já tem se tornado rotina nas divisões inferiores do estado. As duas decisões, com jogos de ida e volta, estão previstas para os dias 22 e 29 de novembro, ainda sem horario e locais definidos.

Sub-17: Vitória administra vantagem, Bahia goleia e confirma final

No Sub-17, os rivais avançaram de formas distintas, mas com autoridade. O Vitória entrou em campo contra o Conquista, no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, com a vantagem construída no jogo de ida, vitória por 2x1 no Barradão.

Precisando de um placar confortável para chegar à decisão, o rubro-negro adotou uma postura segura: controlou o ritmo, limitou os espaços e travou as investidas do adversário, que só se classificaria com triunfo por dois gols. A estratégia funcionou e, sem levar muitos sustos, o Leão segurou um empate sem gols.

Do outro lado da chave, o Bahia tratou de resolver sua classificação com mais folga. Após vencer o primeiro duelo por 1x0, o Tricolor ampliou o domínio no confronto de volta, no CT Evaristo de Macedo.

Com atuação agressiva desde o início, o Esquadrão construiu goleada com dois gols de Emanuel e outro de Richarllyson, fechando o agregado em 4 a 0. A equipe, que já levantou o título do Baianão Sub-20 nesta temporada, chega embalada para mais uma decisão.

Sub-15: atropelos tricolores e avanço seguro rubro-negro

Na categoria Sub-15, também deu Ba-Vi. O Bahia não tomou conhecimento do Camaçariense e protagonizou a maior diferença de gols das semifinais: venceu por 6x0 no Barradão e aplicou 9x0 no CT Evaristo de Macedo, somando impressionantes 15x0 no confronto. Atual tricampeão da categoria (2022, 2023 e 2024), o Tricolor tentará ampliar sua hegemonia justamente diante do maior rival.