Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clássico em dose dupla: Ba-Vi decide o Sub-17 e o Sub-15 do Campeonato Baiano

Gigantes do estado confirmam favoritismo e estão na final dos campeonatos de base estaduais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:19

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

O maior clássico do futebol baiano vai dominar as categorias de base neste fim de mês. Bahia e Vitória carimbaram presença nas finais do Baianão Sub-17 e do Baianão Sub-15, repetindo o que já tem se tornado rotina nas divisões inferiores do estado. As duas decisões, com jogos de ida e volta, estão previstas para os dias 22 e 29 de novembro, ainda sem horario e locais definidos.

Sub-17: Vitória administra vantagem, Bahia goleia e confirma final

No Sub-17, os rivais avançaram de formas distintas, mas com autoridade. O Vitória entrou em campo contra o Conquista, no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, com a vantagem construída no jogo de ida, vitória por 2x1 no Barradão.

Precisando de um placar confortável para chegar à decisão, o rubro-negro adotou uma postura segura: controlou o ritmo, limitou os espaços e travou as investidas do adversário, que só se classificaria com triunfo por dois gols. A estratégia funcionou e, sem levar muitos sustos, o Leão segurou um empate sem gols.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Do outro lado da chave, o Bahia tratou de resolver sua classificação com mais folga. Após vencer o primeiro duelo por 1x0, o Tricolor ampliou o domínio no confronto de volta, no CT Evaristo de Macedo.

Com atuação agressiva desde o início, o Esquadrão construiu goleada com dois gols de Emanuel e outro de Richarllyson, fechando o agregado em 4 a 0. A equipe, que já levantou o título do Baianão Sub-20 nesta temporada, chega embalada para mais uma decisão.

Torcida do Bahia

Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação
Torcida faz a festa antes de embarque do Bahia por Marina Silva/CORREIO
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida do Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Torcida do Bahia já pode comprar ingresso por Felipe Oliveira/EC Bahia
Torcida do Bahia na Fonte Nova por San Júnior/Divulgação
1 de 9
Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação

Sub-15: atropelos tricolores e avanço seguro rubro-negro

Na categoria Sub-15, também deu Ba-Vi. O Bahia não tomou conhecimento do Camaçariense e protagonizou a maior diferença de gols das semifinais: venceu por 6x0 no Barradão e aplicou 9x0 no CT Evaristo de Macedo, somando impressionantes 15x0 no confronto. Atual tricampeão da categoria (2022, 2023 e 2024), o Tricolor tentará ampliar sua hegemonia justamente diante do maior rival.

O Vitória, por sua vez, repetiu a consistência apresentada nas categorias superiores do clube. Contra o SSA FC, o rubro-negro abriu vantagem com triunfo por 1x0 em Pituaçu e voltou a vencer no jogo de retorno, no CT Manoel Pontes Tanajura, desta vez por 3x0. Com agregado de 4x0, o time garantiu vaga na final e tentará recuperar o título que não conquista desde 2021.

LEIA MAIS 

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

Veja em qual canal vai passar Palmeiras x Vitória ao vivo

De volta à zona, Vitória reencontra Palmeiras para repetir 2024 e respirar na tabela

Mais recentes

Imagem - Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras
Imagem - Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa
01

Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras
03

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida