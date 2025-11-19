PONTINHO SUADO

Vitória arranca empate contra o Palmeiras e soma ponto importante na luta contra o rebaixamento

Apesar do resultado, Leão da Barra segue na zona da degola

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:42

Palmeiras x Vitória, pela 37ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se alguns torcedores rubro-negros ficaram desapontados com o empate contra o Botafogo, não podem dizer o mesmo do 0x0 conquistado diante do Palmeiras, na noite desta quarta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo adiantado da 37ª rodada. Fora de casa, contra uma equipe que briga pelo título da Série A, somar um ponto foi um grande resultado para o time na luta contra o rebaixamento, ainda que o Vitória siga na zona da degola.

A partida, como era esperado, foi dominada pelo Verdão, que terminou o jogo com 23 finalizações. O Vitória teve seus bons momentos, quando conseguiu se defender bsem sofrer tanto, mas foi inefetivo no ataque, finalizando apenas duas vezes. O grande herói rubro-negro da noite foi o goleiro Thiago Couto, que fez defesas importantes e foi o principal responsável pelo empate.

Com o ponto somado, o Vitória chegou aos 36 pontos, mas permanece na 17ª colocação. A depender do resultado de Santos x Mirassol, ainda nesta rodada, o time terá a chance de deixar a zona de rebaixamento no confronto direto contra o lanterna e já rebaixado Sport, neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 35ª rodada.

O JOGO

Como era de se esperar, jogando em casa, brigando pela liderança e dono de um dos melhores elencos do continente, o Palmeiras começou o jogo pressionando. Logo aos dois minutos, Jefté acionou Bruno Rodrigues, que fez o pivô e devolveu para o lateral finalizar de primeira, da entrada da área, carimbando a marcação. Seis minutos depois, uma jogada semelhante, mas pelo lado direito: Flaco ajeitou para Allan, que bateu para fora.

O Verdão seguiu com mais posse de bola e tentando pressionar, mas o Vitória soube se organizar defensivamente, reduzindo os espaços e evitando sustos maiores. Aos poucos, o Leão também passou a frequentar o campo de ataque e a reter mais a bola. Apesar da melhora e uma sequencia de escanteios, o time não conseguiu criar tanto. A melhor oportunidade veio aos 22 minutos, quando Ramon cruzou para Renzo López, que subiu sozinho, mas cabeceou por cima.

Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras voltou a ser mais incisivo no ataque e o Leão levou dois grandes sustos. Primeiro, aos 35 minutos, Allan fez grande jogada individual, passando por Ramon e Lucas Halter, finalizou cruzado e bola passou entre as pernas de Bruno Rodrigues, que não conseguiu empurrar para o gol. Depois, já nos acréscimos, Allan cruzou e Willian Oliveira se lançou de forma estranha para tentar cortar, quase tocando a bola com o braço dentro da área.

No intervalo, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Vitor Roque, nos lugares de Bruno Rodrigues e do zagueiro Micael, deixando o Palmeiras mais ofensivo. O resultado foi imediato: logo aos quatro minutos, Thiago Couto precisou trabalhar duas vezes seguidas. Primeiro, Allan recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou rasteiro, com força, próximo à trave, exigindo uma boa defesa. No rebote, Veiga chutou e acertou as pernas do goleiro rubro-negro.

Porém, assim como na primeira etapa, após o abafa inicial dos donos da casa, o Vitória encaixou a marcação, fechou as linhas de passe e passou a ficar mais com a bola, reduzindo a pressão adversária. Ainda assim, o time voltou a pecar na tomada de decisão no terço final, sem conseguir criar chances claras. Um exemplo disso ocorreu aos 19 minutos, quando, Baralhas, em vez de acionar Erick, que passava livre pela direita, decidiu chutar da entrada da área e mandou por cima do gol.

Entretanto, diferentemente da primeira etapa, o Palmeiras reassumiu as rédeas da partida rapidamente e voltou a pressionar forte em busca do gol. O abafa começou de vez aos 22 minutos, quando Aníbal acertou um chute no ângulo, mas Thiago Couto foi buscar e fez uma grande defesa. Pouco depois, após uma cobrança de lateral na área, Allan tentou balançar a rede rubro-negra com uma bicicleta que passou tirando tinta do travessão.



Na reta final, a pressão alviverde se intensificou ainda mais, com o zagueiro Gustavo Gómez chegando a atuar como centroavante. Mesmo contra as cordas, o Leão, como um boxeador habilidoso, soube se esquivar dos golpes palmeirenses e segurou um importante empate fora de casa, graças a mais algumas ótimas intervenções de Thiago Couto, que encerrou o jogo com nove defesas. As melhores e mais decisivas delas aconteceram em uma cabeçada de Facundo Torres, defendida com a ponta dos dedos, e em um chutaço de Felipe Anderson, que o goleiro salvou com uma bela ponte.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 0 Vitória – 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael (felipe Anderson); Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Aníbal Moreno) e Jefté (Gustavo Gomes); Maurício (Facundo Torres), Bruno Rodrigues (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Jair Ventura.

Vitória: Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Cáceres, Baralhas (Dudu), Willian Oliveira (Ryller) e Ramon; Erick (Lucas Braga), Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Local: Allianz Parque, em São Paulo;

Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Andreas Pereira (Palmeiras); Erick, Lucas Halter e Willian Oliveira (Vitória)

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC);