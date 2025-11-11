Acesse sua conta
Cristiano Ronaldo relembra morte do filho: 'Tudo acontece por uma razão'

Há três anos, um dos gêmeos que Cristiano Ronaldo esperava com a esposa, Georgina Rodríguez, morreu durante o parto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:18

Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan
Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan Crédito: Reprodução/YouTube

Durante uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, falou sobre diversos assuntos. Um deles foi o triste momento em que ele e sua esposa, Georgina Rodríguez, perderam um dos filhos ainda no parto. A perda aconteceu em 2022. Georgina estava grávida de gêmeos, mas, após o parto, apenas a pequena Bella sobreviveu. O atacante classificou o episódio como um dos mais dolorosos de sua vida.

O jornalista relembrou o fato e perguntou ao jogador se o acontecimento havia prejudicado a relação familiar ou fortalecido os laços. “Sinto que nós sempre nos apoiamos. Às vezes, em um relacionamento, você tem bons momentos e maus momentos. Isso faz parte da jornada. Mas, provavelmente, nesse período, nós consolidamos ainda mais o relacionamento”, respondeu Cristiano.

Apesar do momento difícil, Cristiano contou que mantinha em mente que precisava “fazer as coisas continuarem”, independentemente das dificuldades, para encontrar equilíbrio entre os altos e baixos da relação e da vida. “Foram períodos difíceis, mas foi bom, sinceramente, porque aprendi muitas coisas. Passei a ver a vida de outra perspectiva”, refletiu.

Cristiano então celebrou a vida de sua filha mais nova, Bella, e de sua família. “Minha filha agora, que tem três anos, é a rainha da família. É ela quem traz alegria para a casa. Sabe, tudo acontece por uma razão. Eu acredito nisso. Então, somos uma família abençoada. E eu tenho orgulho disso.”

Aposentadoria

O astro confirmou que a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, será a última da carreira. A seleção de Portugal ainda não garantiu vaga no Mundial, mas está muito perto de conseguir a classificação. Os portugueses lideram o Grupo F das Eliminatórias Europeias, faltando duas rodadas para o fim. A classificação pode ser obtida na quinta-feira, quando Portugal visita a Irlanda. Cristiano Ronaldo já disputou cinco vezes a Copa do Mundo.

"Definitivamente, sim (será a última Copa da carreira), porque terei 41 anos (no ano que vem)", disse Cristiano Ronaldo por videoconferência em uma cúpula global sobre turismo e investimento, sediada na Arábia Saudita. "Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários, em clubes e também na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", completou.

