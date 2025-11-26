BELO GESTO

Cristiano Ronaldo faz homenagem e presenteia família de jogador falecido

Craque português envia relógio personalizado à família de Diogo Jota, morto em acidente, em gesto ligado ao título da Nations League

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:37

Diogo Jota e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo decidiu marcar de maneira especial a conquista mais recente de Portugal na Liga das Nações. Meses após a campanha vitoriosa, o capitão presenteou os colegas de seleção com relógios de luxo produzidos pela Jacob & Co., marca comandada pelo joalheiro Jacob Arabo, amigo pessoal do atacante. A informação foi divulgada pelo canal português SIC Notícias.

Todos os modelos entregues aos atletas exibiam elementos que remetem à seleção, como o brasão nacional. Mas um dos presentes recebeu atenção particular: o relógio dedicado à família de Diogo Jota. Cristiano solicitou uma peça personalizada, com o nome e o número do atacante, morto em 3 de julho.

Relógio de luxo que Cristiano Ronaldo deu de presente para os companheiros de seleção Crédito: Reprodução/X

Embora os valores não tenham sido revelados, a imprensa local aponta que, por serem exclusivos e confeccionados com materiais de alto padrão, os relógios devem atingir cifras elevadas.

Os presentes foram distribuídos durante a primeira rodada das Eliminatórias da Eurocopa para a Copa do Mundo de 2026, na goleada por 5x0 sobre a Armênia — partida em que Ronaldo balançou as redes duas vezes.

Diogo Jota 1 de 8

A homenagem tem relação direta com o título europeu conquistado em junho, na Allianz Arena, quando Portugal superou a Espanha na final da Liga das Nações. Depois do empate em 2x2 no tempo regulamentar, a seleção portuguesa venceu por 5x3 nos pênaltis e levantou o troféu pela segunda vez em sua história.

O gesto de CR7 também ocorre após críticas por sua ausência no velório de Diogo Jota. O atacante, que conviveu com Ronaldo na seleção, morreu em um acidente de carro na Espanha. O astro justificou que, desde a perda do pai, evita frequentar cemitérios ou cerimônias fúnebres.

Cristiano Ronaldo 1 de 21

Diogo Jota tinha 28 anos e vivia um dos melhores momentos da carreira pelo Liverpool quando sofreu o acidente. Ele trafegava pela rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista e incendiou. O irmão do jogador, André Silva, também morreu.