MUDANÇA DE CARREIRA

Promessa do Manchester City abandona o futebol para estudar Direito

Aos 19 anos, Han Willhoft-King troca o sub-21 do City pela Universidade de Oxford

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:26

Han Willhoft-King pelo Manchester City Crédito: Reprodução

O Manchester City viu uma de suas apostas da base tomar uma decisão rara no universo do futebol profissional. Han Willhoft-King, meio-campista de 19 anos, optou por interromper a carreira esportiva para se dedicar aos estudos de Direito na Universidade de Oxford. Em entrevista ao The Guardian, o ex-jogador do sub-21 explicou que a escolha foi guiada por inquietações pessoais e pela busca de novos desafios.

“Eu sempre me senti pouco estimulado no futebol. Eu amo o futebol ainda. Mas eu sempre senti que poderia estar fazendo mais. Estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente, e Oxford me animou; as pessoas também. Eu acho que esse foi o motivo. As lesões foram um fator, mas essa é uma resposta fácil. Eu senti que eu precisava de algo mais, talvez intelectualmente”, disse King.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros 1 de 10

Cria do Tottenham, o volante chegou a figurar em listas de jovens mais promissores elaboradas pelo próprio jornal inglês e conviveu na base com talentos que hoje já despontam no Arsenal, como Nwaneri e Lewis-Skelly. Ele também passou pela seleção inglesa sub-16. Uma lesão séria, porém, interrompeu sua evolução na temporada 2021/22 e alterou seu horizonte.

A partir desse episódio, King começou a considerar caminhos paralelos ao futebol. Universidades dos Estados Unidos surgiram como alternativa, e no início de 2025 ele se mudou para a Califórnia, onde estudou e atuou pelo time B do FC Cincinnati. A experiência acadêmica o motivou, mas, pouco tempo depois, o Manchester City o convidou para retornar à Inglaterra, proposta que ele aceitou.

No clube de Manchester, o volante chegou a participar de atividades com o elenco principal, mas não se reencontrou com a rotina de atleta. No começo desta temporada, decidiu colocar um ponto final na carreira.

“Eu não estava gostando. Eu não sei o motivo, talvez o ambiente. Eu ficava entediado com frequência. Você treina, vai para casa e não faz muita coisa. Se comparar com agora, hoje eu tenho dificuldade para achar tempo para tudo. Ou estou estudando, ou saindo com amigos, ou jogando pelo time da universidade”, relatou.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Brasileirão 1 de 20

Sobre o convívio com o elenco profissional, King não escondeu a frustração: “Treinar com o time principal virou algo que ninguém gostava de fazer. Porque você ficava lá só pressionando. Nós ficávamos correndo atrás da bola como cachorros por 30 minutos, uma hora. Não é uma experiência muito legal”.

Hoje matriculado em Oxford, ele segue jogando pela equipe universitária, mas garante que não se arrepende do novo rumo. Segundo King, a incerteza quanto ao futuro como jogador foi determinante para a mudança.