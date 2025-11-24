SECADOR NA MÃO

Veja onde assistir Internacional x Santos, jogo que pode recolocar o Vitória no Z-4

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 21h, no Beira-Rio (RS)

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:20

Inter x Santos Crédito: Raul Baretta/Santos

A luta contra o rebaixamento ganha um capítulo decisivo nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), quando Internacional e Santos se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além de extremamente importante para os dois clubes envolvidos, tem impacto direto na briga do Vitória para permanecer fora da zona da degola.

Como a partida influência o Vitória

Após vencer o Sport por 3x1 no domingo (23), o Leão chegou aos 39 pontos e deixou o Z-4 momentaneamente. Para encerrar a rodada fora da zona de rebaixamento, o rubro-negro precisa torcer para que o Santos não vença. Com 37 pontos, o Peixe é o 17º colocado e, caso conquiste os três pontos, ultrapassa o Vitória e coloca o time baiano novamente entre os quatro últimos.

Por outro lado, o Internacional, hoje em 15º com 40 pontos, também segue ameaçado, e uma vitória praticamente eliminaria o Colorado desta disputa direta. Nesse cenário, um empate aparece como o resultado mais conveniente ao torcedor rubro-negro, pois manteria o Santos na zona e impediria o Inter de abrir distância.

Onde assistir Internacional x Santos

A partida terá transmissão ao vivo da SporTV e do Premiere, ambas em TV fechada.

Como chegam Internacional e Santos

O Inter vem de vitória por 2x1 sobre o Ceará no meio da semana e atravessa um momento de maior estabilidade interna. A reconciliação com a torcida, que levou cerca de quatro mil pessoas ao treino de sábado (22) e esgotou os ingressos para o jogo desta segunda-feira, cria um ambiente favorável. A equipe, porém, terá desfalques importantes: Ivan está fora do restante da temporada, Luis Otávio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e Carbonero e Bruno Tabata seguem fora após expulsões diante do Vozão.

O Santos, por sua vez, empatou por 1x1 com o Mirassol na rodada passada e tenta evitar nova troca de posição com o Vitória. A principal dúvida da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda é a utilização de Neymar. O camisa 10 atuou nos últimos quatro jogos e pode ser poupado, já que o departamento de futebol considera o duelo de risco, temendo perder o jogador para o restante da temporada. Existe a possibilidade de utilizá-lo apenas diante do Sport, na Vila Belmiro, no jogo seguinte.

Prováveis escalações

O Internacional deve entrar em campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Rafael Borré (Gustavo Prado); Ricardo Mathias (Rafael Borré). Técnico: Ramón Díaz.

O Santos pode jogar com: Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Arão, Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Lautaro Díaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

