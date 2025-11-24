Acesse sua conta
Vitória tem compromisso para ajudar o Sport a voltar para Série A, diz Fábio Mota

Fala aconteceu após Leão baiano vencer o rival pernambucano fora de casa, se mantendo vivo na luta contra o rebaixamento

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:56

Fábio Mota, presidente do Vitória
Crédito: Divulgação

O 3 a1 do Vitória sobre o Sport, no domingo (23), na Ilha do Retiro, manteve o time baiano muito vivo na luta contra o rebaixamento - e abriu espaço para tratativas administrativas entre os dois clubes. Depois da partida, o presidente rubro-negro, Fabio Mota, revelou que existe um entendimento firmado com a direção pernambucana.

“Todos sabem do carinho e apreço que temos pelo Sport. O Vitória tem um compromisso com a diretoria do Sport de ajudar o clube a voltar, caso o Vitória permaneça na Série A. Em dezembro, a gente vai sentar para conversar", disse, sem antecipar que tipo de ajuda o clube baiano pode dar aos rubro-negros pernambucanos. 

O Sport, lanterna do Brasileiro, já está rebaixado e vai disputar a segunda divisão em 2026.

Vitória do Leão diante do Sport

Vitória vence o Sport por Victor Ferreira

Negociações por Gabriel Vasconcelos e Thiago Couto

Mota também comentou o possível acerto definitivo entre as equipes envolvendo os goleiros Gabriel Vasconcelos e Thiago Couto. Segundo ele, os desfechos só devem ocorrer no próximo mês.

“A situação de Gabriel depende muito do jogador - nós o compramos e pagamos ao Coritiba. Em relação ao Thiago, o Vitória tem interesse em permanecer com ele, mas há uma questão que envolve o São Paulo”.

A utilização de Thiago Couto pelo Vitória ativa uma multa contratual de R$ 1,5 milhão a ser paga ao Sport. As tratativas incluirão ainda o caso de Léo Pereira, já que o clube pernambucano tem uma pendência de R$ 300 mil com o time baiano. Somando os ajustes, a operação com Thiago deve representar R$ 1,8 milhão, cifra quase equivalente aos R$ 1,9 milhão investidos pelo Sport no início do ano para adquirir 50% dos direitos do goleiro junto ao São Paulo.

O valor será pago, garantiu Mota. “Vamos pagar sim. Nós não devemos nada a ninguém. Eu estou no clube há quatro anos e são quatro anos com o salário adiantado (...) Nosso planejamento não é para dever. Vamos pagar sim, não tem essa dificuldade não”, disse.

