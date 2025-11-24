Acesse sua conta
Joia do Bahia desperdiça pênalti decisivo e Brasil termina eliminado por Portugal no Mundial sub-17

Ruan Pablo desperdiçou cobrança que poderia selar a classificação brasileira

  Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:49

Dell é o artilheiro do Brasil na competição com cinco gols anotados
Dell é o artilheiro do Brasil na competição com cinco gols anotados

O Brasil viveu mais uma noite de tensão no Mundial Sub-17 e, desta vez, o roteiro terminou em frustração. Depois de um empate sem gols em um duelo muito equilibrado no Aspire Zone, em Doha, a Seleção acabou superada por Portugal nos pênaltis por 6x5, dando adeus ao sonho do pentacampeonato na categoria. Uma das principais promessas do Bahia e destaque na competição, Ruan Pablo ficou marcado por ter perdido cobrança que poderia ter definido a vitória brasileira.

Joias do Bahia convocados pela Seleção Brasileira para o Mundial sub-17

Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Dell por Letícia Martins/EC Bahia
Dell por Divulgação/CBF
Arthur Jampa por Letícia Martins/EC Bahia
Arthur Jampa por Nelson Terme/CBF
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo

A equipe brasileira vinha sustentada por uma campanha marcada pela superação. Depois de liderar o grupo com Zâmbia, Indonésia e Honduras, repetiu duas vezes o mesmo drama nas fases seguintes: empates sem gols diante de Paraguai e França e classificação garantida graças ao brilho do goleiro João Pedro nas penalidades. Nas quartas, a vaga surgiu apenas no último lance contra o Marrocos, com Dell, outra grande joia tricolor, definindo o triunfo por 2x1 no último lance do jogo.

Dessa vez, porém, o desfecho foi diferente. O Brasil começou melhor e teve a chance mais clara do primeiro tempo nos pés de Dell, que finalizou duas vezes no mesmo lance e parou na defesa portuguesa, que cortou em cima da linha. No segundo tempo, a Seleção aparentou muito cansaço e os lusos passaram a controlar o jogo e só não marcaram graças a boas defesas de João Pedro, que garantiu o 0x0 e levou a partida para as penalidades.

Conforme a tensão crescia, brasileiros e portugueses converteram as quatro primeiras cobranças, empurrando toda a pressão para as batidas derradeiras. Na quinta tentativa dos europeus, o goleiro Romário Cunha isolou e abriu a chance para que Ruan Pablo decidisse a classificação brasileira. O atacante do Bahia, porém, viu a bola explodir na trave. Nos alternados, Portugal seguiu infalível, enquanto Ângelo mandou por cima a última cobrança brasileira, sacramentando a eliminação.

O revés encerrou a trajetória invicta do Brasil no tempo regulamentar e o sonho do penta. Agora, resta ao time brigar pelo terceiro lugar contra a Itália, na quinta-feira, às 9h30 (de Brasília), na despedida da competição. Enquanto isso, no mesmo dia, às 13h, os portugueses enfrentam a Áustria na grande decisão.

