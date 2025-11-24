LEÃO SEGUE VIVO

Edu celebra vitória e mira sequência do Vitória contra o Mirassol: ‘Agora é virar a chave’

Zagueiro virou peça importante para o o time desde a chegada do técnico Jair Ventura

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:57

Edu em ação com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória fez sua parte ao vencer o Sport por 3 a 1, na Ilha do Retiro, chegando aos 39 pontos e subindo para a 16ª colocação. Além de dar fôlego na tabela e manter o time vivo na briga contra a queda, o resultado consolida o ótimo momento da equipe na competição, que alcançou quatro partidas de invencibilidade. Entre os nomes que têm ajudado nessa reação está o zagueiro Edu.

Desde a chegada de Jair Ventura, o clube soma cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas em 11 jogos, com aproveitamento de 51,5%. Utilizado como o defensor pelo lado direito, Edu foi titular em cinco partidas nesse período, nas quais o Vitória conquistou quatro vitórias e um empate, sofrendo apenas dois gols.

Diante do Sport, Edu voltou a ter atuação segura, formando o trio defensivo com Camutanga e Lucas Halter. O camisa 43 registrou três desarmes, seis cortes, venceu seis de nove duelos e recuperou seis bolas ao longo da partida. Com a bola, alcançou 77% de acerto nos passes (22/30) e 40% nos lançamentos (4/10).

”A gente sabia que seria um jogo muito difícil, enfrentar o Sport na casa deles é sempre assim, mas o grupo entrou muito concentrado e soube aproveitar as oportunidades. A vitória tirou a gente do Z4 por enquanto, mas a gente sabe que precisa de mais nessa reta final. Ainda dependemos do resultado do jogo do Inter contra o Santos pra saber como a rodada vai terminar, mas isso não está no nosso controle, então seguimos focados no que podemos fazer de fato”, comentou Edu, ao avaliar a importância do triunfo no Recife.

Com o dever longe de casa cumprido, o Vitória aguarda o desfecho da rodada e já volta suas atenções para o próximo compromisso, que será decisivo independentemente do que aconteça entre Internacional e Santos. No sábado (29), às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada da Série A, o Leão encara o Mirassol, que luta pelo G-4, mas terá o apoio da torcida para tentar ampliar a boa fase.

“Agora, já é virar a chave e pensar no Mirassol, porque jogar no Barradão, com o apoio do nosso torcedor, é uma chance muito boa de vencer e aumentar essa sequência de jogos. Precisamos desses três pontos e a gente conta com a torcida para conseguir, eles fazem a diferença, dá pra sentir do campo, então vamos usar todas as armas que temos”, projetou o defensor rubro-negro.