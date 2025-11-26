Acesse sua conta
Arena Barradão terá cobertura? Novas imagens divulgadas pelo Vitória revelam detalhes do projeto

Presidente Fábio Mota confirma que cerca de 75% das arquibancadas serão cobertas no projeto final da nova arena

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:54

Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão Crédito: Projeto da Arena Barradão

O projeto da Arena Barradão, apresentado pelo Vitória na última segunda-feira (24), dividiu opiniões da torcida colossal. Um dos assuntos mais discutidos foi a possível ausência de cobertura nas arquibancadas. Porém, novas imagens divulgadas pelo clube mostram que a maior parte dos setores destinados ao público contará, sim, com proteção.

Em entrevista ao canal Canto Rubro-Negro, o presidente Fábio Mota também tratou de esclarecer a dúvida que tomou conta da torcida. Ele afirmou que a cobertura não ficou tão evidente nas primeiras artes do projeto, mas faz parte da versão final.

"Por conta da cobertura ser de vidro temperado, na apresentação do projeto colocamos essa parte coberta na cor branca, mas toda essa área que está em branco é coberta, 2/3, que dá cerca de 75% do estádio. Não existe Arena no Brasil que seja 100%. A questão da cobertura era um pedido de todo mundo. Ninguém ia fazer para não ter cobertura", explicou o dirigente.

Saiba mais sobre a Arena Barradão

A nova arena terá capacidade para 40.597 espectadores, um aumento significativo em relação aos atuais 30.793 lugares, e ampliará o número de camarotes de 20 para 116. O complexo também incluirá um museu renovado, restaurantes com vista para o gramado, espaços destinados a eventos, áreas cobertas e um rooftop panorâmico.

O investimento e a administração da obra ficarão a cargo do consórcio SD Arenas, composto pela SD Plan e pelo Grupo AR. A SD Plan assumirá a parte de engenharia, infraestrutura e manutenção, enquanto o Grupo AR será responsável por hospitalidade, eventos e serviços gastronômicos. O aporte financeiro previsto é de R$ 405 milhões, e a expectativa é que, ao final do contrato, o patrimônio do clube alcance cerca de R$ 1,4 bilhão graças à nova arena.

Além do aumento de capacidade, o plano inclui melhorias na circulação interna e no conforto do torcedor, com a criação de 14 novas áreas de alimentação e 32 banheiros adicionais. As projeções financeiras indicam que o clube terá um incremento relevante nas receitas, com estimativa de mais R$ 45 milhões anuais provenientes de programas de associação e patrocínios, além de uma receita líquida garantida de R$ 20 milhões por ano.

