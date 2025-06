VIDA FIT

Fazer exercício físico no inverno queima mais calorias?

Especialista orienta a como se exercitar adequadamente no inverno

A chegada do tempo frio leva as pessoas a quererem passar mais tempo recolhidas e reduz a vontade de executar atividades que gastam mais energia. O que para muitos não passa de preguiça tem explicação científica. De acordo com estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, foi verificado que isso acontece porque o corpo humano procura conservar calor e energia. Dessa forma, surge a dúvida: fazer exercício físico no inverno queima mais calorias? >