8 dicas para deixar o sedentarismo para trás com a musculação

Começar aos poucos e comemorar as pequenas conquistas são duas das chaves do processo

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 08:30

A prática de musculação favorece o emagrecimento Crédito: Dusan Petkovic | Shutterstock

Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem alertando que o sedentarismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças crônicas, como infarto, diabetes, AVC e vários tipos de câncer. No entanto, mesmo diante desses avisos, o cenário pouco mudou: cerca de 31% da população adulta mundial continua sedentária. Por que essas informações não são suficientes para promover uma mudança de comportamento? Segundo especialistas, a explicação, embora complexa, aponta para um fator essencial: conscientização e força de vontade, sozinhas, não bastam sem uma estratégia eficaz por trás. >

A OMS estabelece que 150 minutos semanais de atividade física moderada já são suficientes para classificar alguém como fisicamente ativo. Isso significa que, por exemplo, frequentar a academia três vezes por semana e realizar treinos de uma hora já representa um avanço significativo na prevenção dos danos causados pelo sedentarismo.>

Para Daniel Silva, treinador da Smart Fit, compreender essa meta mínima é um passo fundamental para quem deseja sair do sedentarismo e criar uma relação saudável e duradoura com os exercícios. Ele explica que pessoas que começam com metas mais realistas tendem a manter a prática por mais tempo, diferentemente daquelas que tentam adotar uma rotina intensa logo de início.>

“Cumprir objetivos possíveis evita frustrações e ajuda a manter a motivação no longo prazo”, afirma Silva. Ele destaca, ainda, que estudos mostram que a maioria das pessoas desiste dos treinos em até 90 dias. “Não adianta querer acelerar o processo. É essencial ter paciência e respeitar o tempo de adaptação do corpo. Isso não só ajuda a manter a motivação, como também garante que os exercícios realmente contribuam para uma vida mais ativa, saudável e com mais qualidade.”>

8 dicas do treinador para deixar o sedentarismo para trás com musculação

1. Encare a musculação como um cuidado essencial à saúde>

Tenha em mente que a musculação pode te ajudar muito além da estética. Ela engloba um cuidado global de seu corpo, envolvendo a melhora do nosso sistema cardiovascular, dos ossos, articulações, regulação de hormônios, controle de patologias e muito mais. >

2. Escolha uma academia confiável, confortável e que tenha preços acessíveis>

Escolha um ambiente acolhedor, com uma estrutura adequada para treinar e com profissionais qualificados no suporte de sua rotina. Isso aumenta a sua segurança, o conforto e os resultados. Além disso, garantir que os preços cabem no seu bolso é um critério importante na escolha. >

3. Estabeleça metas realistas>

Comece com metas mais simples, por exemplo, treinar três vezes na semana e depois progrida a cada meta atingida. Ter os objetivos alcançados evita frustrações e contribui na motivação, o que resulta em uma maior constância nos treinos. >

4. Comece a jornada com treinos básicos, sempre recomendados e supervisionados por instrutores devidamente capacitados>

Inicie com treinos mais simples e siga à risca a orientação de profissionais da área. Lembre-se que eles têm a experiência e o conhecimento necessários para agregar no seu desenvolvimento.>

5. Estabeleça uma rotina fixa de treinos>

Opte em definir dias e horários fixos em sua agenda para consolidar um hábito tão importante, que é o cuidado preventivo de sua saúde. A regularidade permite melhores adaptações ao nosso corpo.>

6. Priorize os exercícios multiarticulares>

Enfatize exercícios como agachamento, supino e remada. Eles ativam grandes grupos musculares, contribuem com uma maior demanda energética (ótimo para quem busca emagrecimento) e melhoram o ganho de força.>

7. Faça progressões graduais na quantidade de séries, acompanhe sua evolução e comemore as pequenas conquistas diárias>

Tenha paciência no aumento de sobrecarga, o que permite uma maior segurança para suas articulações e respeita a adaptação individual de seu corpo.>

8. Mantenha uma alimentação saudável que sirva de apoio aos treinos>

Busque um profissional de nutrição e utilize a dieta para garantir a energia adequada e potencializar sua rotina de treinos e os resultados.>