VAI DAR PRAIA?

Acabou a chuva? Confira previsão do tempo para Salvador no final de semana

Chances de chuva caem pela metade neste sábado (26)

Depois de uma semana marcada por dias de chuva intensa, os soteropolitanos vão poder aproveitar um final de semana com o céu claro. A previsão do tempo para este sábado (26) e domingo (27) indica poucas chances de chuva durante os dois dias. >

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), esta sexta-feira (25) ainda se mantém com céu parcialmente nublado com 60% de chance de chuva. Já no sábado, a possibilidade de precipitação cai pela metade e o céu fica claro ou parcialmente nublado com chuva. A temperatura varia entre 25 °C e 32 °C. Para o domingo a previsão é a mesma, mas com apenas 20% de probabilidade de chuva.>