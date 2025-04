NUBLADO

Alerta de chuva: confira previsão do tempo para semana em Salvador

Cidade está em alerta amarelo para chuvas até a manhã desta terça-feira (22)

Até amanhã desta terça-feira (22), Salvador e outros 376 municípios baianos estão em alerta para a ocorrência de chuvas intensas (confira lista completa ao final da matéria) . O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h, quando novas previsões devem ser anunciadas. Os municípios estão concentrados nas regiões: Centro Sul, Nordeste, Centro Norte, Sul, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.>

Confira a previsão do tempo para a semana em Salvador

A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica que a capital baiana uma semana com muitas nuvens e possibilidade de chuvas intensas por conta da passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico. Entre terça e quinta-feira (24), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia.>