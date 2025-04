PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para São Paulo e mais nove estados

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Ao todo, as zonas atingidas serão: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Nordeste Paraense, Sul Cearense, Norte Pioneiro Paranaense, Oeste Catarinense, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Central Potiguar, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Oeste Potiguar, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste Maranhense, Marajó, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, Sertão Paraibano, Sul/Sudoeste de Minas, Agreste Paraibano, Sudeste Piauiense, Itapetininga, Norte Maranhense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Baixo Amazonas, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Norte de Roraima, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Jaguaribe, Macro Metropolitana Paulista.>