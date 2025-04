ALERTA

Salvador está sob alerta laranja de chuvas; veja bairros onde mais choveu

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, segundo o Inmet

Salvador amanheceu sob fortes chuvas nesta quarta-feira (23). A capital está sob alerta laranja de acumulado de chuva, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperados até 60 mm de chuva para hoje na cidade. Os bairros onde mais choveu nas últimas 12 horas foram Cassange, Palestina e São Cristóvão. >

As três localidades registraram 44.2 mm, 33.4 mm e 30.8 mm, respectivamente. A atualização foi feita pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), às 6 horas desta quarta (23). A passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico é o que causa chuvas em Salvador e em boa parte da Bahia>

Os outros bairros onde mais choveu, segundo o Inmet, foram: Praia do Flamengo (28 mm), Mussurunga (27.4 mm), Barro Duro (23.8 mm), Pituaçu (22.2 mm), Mata Escura (20.4 mm) e Valéria (19.8 mm). >

Até quinta-feira (24), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia em Salvador. O tempo começa a abrir a partir de sexta (25), quando as chuvas devem perder força. Entre sábado (26) e domingo (27), a previsão é de céu claro e parcialmente nublado. >