ALERTA

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas horas

Previsão para esta terça-feira (22) é de céu nublado com chuvas moderadas e fortes

Diversos pontos de Salvador registraram chuvas intensas durante a madrugada desta terça-feira (22). O bairro da capital onde mais choveu entre 18 horas de segunda-feira (21) e 6 horas desta terça foi a Boca do Rio, com volume de 17.2 milímetros (mm). A previsão é de chuvas intensas para a cidade até quinta-feira (24).>

A passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico é o que causa chuvas em Salvador e em boa parte da Bahia. Além da capital, outras 376 cidades do estado estão sob alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais localidades mais registraram chuva nas últimas 12 horas. >