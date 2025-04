ALERTA LARANJA

Salvador registra mais de 60 ocorrências após chuvas

Cinco dos registros são de deslizamentos de terra

Em alerta laranja para chuvas intensas , Salvador já registrou ao menos 62 ocorrências por conta do mau tempo até a noite desta terça-feira (22). A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica que a capital baiana terá uma semana com muitas nuvens e possibilidade de chuvas intensas por conta da passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico.>

Até a próxima quinta-feira (24), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia. Na sexta-feira (25), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Entre sábado (26) e domingo (27), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. As temperaturas podem variar entre 24°C (mínima) e 32°C (máxima).>