BR-324

Carreta 'trava' BR após engavetamento com outros cinco veículos na Bahia

Trânsito foi liberado quase 2h depois

Um engavetamento envolvendo seis veículos foi registrado nesta terça-feira (22), na BR-324, próximo ao município de Feira de Santana. Uma pessoa teve ferimentos levees. A via ficou 'travada' com uma das carretas envolvidas na colisão, mas foi liberada por volta das 9h50. >

O acidente ocorreu no km 531, da BR 324, por volta das 8h, no sentido Salvador-Feira. Uma carreta colidiu com dois caminhões e carros de passeio. Informações iniciais da ViaBahia, concessionária responsável pela rodovia, indicam que o condutor da carreta perdeu o controle do veículos, colidiu contra os outros veículos e em seguida ficou atravessado sobre pista.>