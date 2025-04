SALVADOR

Deputado baiano é internado com embolia pulmonar; agenda é suspensa

Assessoria atualiza estado de saúde do parlamentar

Inicialmente diagnosticado com uma broncopatia inflamatória, o parlamentar baiano apresentou regressão no quadro, sobretudo na noite do último domingo (20), o que motivou a realização de novos exames, resultando na confirmação do novo diagnóstico.>