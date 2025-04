'CAFÉ COM HISTÓRIA'

Lançamento de projeto inédito da Ademi reúne personalidades do Mercado Imobiliário Baiano

Evento terá três edições

O lançamento do novo projeto da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) vai reunir importantes nomes do setor imobiliário baiano para celebrar a trajetória da instituição. O "Café com História" será lançado nesta quinta-feira (24), às 17h, no Palacete Tira Chapéu.>