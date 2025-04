BATIDA

Uma mulher morre e outros quatro ficam feridos em acidente com três carros na BR-101

Incidente ocorreu na altura de Caravelas, sul do estado

Yan Inácio

Publicado em 22 de abril de 2025 às 16:12

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma batida entre três veículos deixou uma pessoa morta e quatro feridas nesta segunda-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 14h30 no km 802 da BR-101, à altura de Caravelas, no sul do estado. >

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teve início quando um dos veículos parou no acostamento e tentou realizar uma manobra de travessia para acessar um posto de combustíveis. >

Durante essa manobra, houve uma colisão transversal com outro veículo que seguia no mesmo sentido. Na sequência, esse segundo veículo colidiu frontalmente com um terceiro automóvel que trafegava no sentido oposto.>

As vítimas foram socorridas com vida no local e encaminhadas ao Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Uma das passageiras, Vera Lúcia de Souza Regaci, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital.>