DE VOLTA PARA CASA

Baiano encontrado na Costa Rica após três anos desaparecido explica como foi parar lá

Marisvaldo dos Santos Silva, de 32 anos, chegou ao Brasil neste domingo (20)

Quase três anos depois de desaparecer após sair para pedalar em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o baiano Marisvaldo dos Santos Silva voltou ao Brasil da Costa Rica neste domingo (20). Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos de um voo que veio do Panamá. >

A história de Marisvaldo foi contada pela sua mãe , Maria dos Santos, à TV Bahia. Segundo ela, Marisvaldo tem esquizofrenia e estava sem corresponder ao tratamento, além disso, já havia desaparecido em 2020, quando sumiu por três dias e foi encontrado no Espírito Santo.>

Depois que chegou ao país costarriquenho, o baiano acabou passando pelo processo de identificação e foi deportado em fevereiro. Quando esteve de volta ao Brasil, no último final de semana, o jovem disse ao g1 que a viagem foi feita com colegas e passou por alguns países no caminho.>