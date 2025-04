5,6 MIL QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA

Baiano é encontrado na Costa Rica três anos após sair para andar de bicicleta

A mãe de Marisvaldo dos Santos, de 32 anos, diz que ele tem esquizofrenia

No dia 27 de junho de 2022, o baiano Marisvaldo dos Santos Silva, de 32 anos, saiu da casa do irmão, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, para pedalar. Horas se passaram e ele não foi encontrado. Foi só três anos depois que o rapaz foi localizado na Costa Rica, na América Central, a mais de cinco mil quilômetros de seu país natal. >

A história foi contada pela mãe do rapaz, Maria dos Santos, à TV Bahia. Segundo ela, Marisvaldo tem esquizofrenia e já havia desaparecido em 2020, quando sumiu por três dias e foi encontrado no Espírito Santo. >

"Eu fui no DHPP [Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa], fiz ofício do DNA, fui na televisão procurar, fiz tudo, mas sem sucesso", disse ela. Ela também afirmou que ele pode ter sumido porque não estava aceitando a medicação para tratar o transtorno psicológico.>

Ainda não se sabe como ele percorreu a distância de 5,6 mil quilômetros com apenas uma bicicleta. Mas a mãe de Marisvaldo diz que é comunicativo e inteligente e que provavelmente recebeu apoio de quem encontrou no caminho. “Eu tenho certeza que no meio desse mundo o povo ajudou ele, tenho certeza que tem pessoas muito boas que ajudaram ele”, contou.>