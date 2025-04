TRETA

Motorista de aplicativo exige que mulher pague R$ 200 por vômito no carro

Discussão resultou na ida dos dois à delegacia

Uma mulher e um motorista de aplicativo entraram em uma discussão depois do filho da passageira vomitar dentro do carro. O caso aconteceu durante uma corrida em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última sexta-feira (11). >

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o motorista exige que a mulher pague uma taxa de R$ 200 para a limpeza do veículo. Ele diz que por conta do incidente “perdeu o dia” e que a levaria para delegacia para decidir “quem estava errado”. A mulher permanece no banco de trás e pede para pagar normalmente a corrida.>

O condutor se exalta e continua se recusando a receber o pagamento. Neste momento, as crianças choram com o teor da discussão e a mãe continua a tentar convencer o homem a abrir o porta-malas para que ela conseguisse recuperar seus pertences. A gravação termina com a chegada do marido da passageira, que tenta dialogar com o homem, mas não têm êxito.>