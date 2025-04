VIAGEM SEGURA

Feriadão de Uber: veja orientações para evitar ciladas e golpes nas viagens

O que pode ser uma tentativa de economizar ou reduzir o tempo de espera por um veículo das plataformas pode virar prejuízo

A Uber alerta que a principal preocupação com as viagens clandestinas é a segurança de todos. Viagens realizadas por fora da plataforma não contam com as ferramentas de segurança e tecnologia da Uber, como a checagem regular de apontamentos criminais dos motoristas parceiros, seguro de acidentes pessoais e suporte. "Além disso, ao escolher um motorista parceiro pelo aplicativo, o usuário tem acesso a todos os dados essenciais da viagem: nome, foto, modelo e placa do veículo, além do valor total da viagem. Antes de entrar no veículo, ainda mais em épocas de grande movimento, é importante verificar se a placa e o nome do motorista correspondem ao que aparece no aplicativo", orienta a plataforma.>