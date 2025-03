EM ANÁLISE

Uber e 99: projeto prevê indenização ao passageiro por corrida cancelada

5% do valor estimado da corrida deverá ser credito ao passageiro se projeto for aprovado

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pode mudar as regras para cancelamentos em aplicativos de transporte. De autoria do vereador Marcio Santos (PV), a proposta PL 254/2025 estabelece que empresas como Uber e 99 deverão creditar 5% do valor estimado da corrida ao passageiro quando o cancelamento partir do motorista ou da plataforma. As informações são do Diário do Rio. >