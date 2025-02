ONDA DE CALOR

Motorista de Uber tem que ligar ar-condicionado? Empresa responde

Sistema de refrigeração é requisito para o cadastro de um carro na plataforma

Em meio a um período com altas temperaturas em todo Brasil, ficar em um lugar sem ar-condicionado é quase insuportável. Nas viagens por aplicativo, não é diferente. Então, o que diz a Uber sobre o uso do ar-condicionado nos veículos? >

Em primeiro lugar, o ar-condicionado é requisito para o cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens, e o Código da Comunidade estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, o que inclui o ar-condicionado.>

A empresa ainda destaca que as viagens que não atendem as expectativas dos usuários, como a não utilização do ar-condicionado, podem impactar diretamente o motorista parceiro, uma vez que os usuários podem cancelar a viagem, reportar a situação à plataforma ou usar a ferramenta de avaliação mútua das viagens considerando sua insatisfação.>