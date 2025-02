TRANSPORTE

Adicionar parada, bater porta, pedir ar: veja o que faz o Uber te dar nota baixa

Entenda como funcionam as notas e veja dicas para evitar o banimento

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 13:43

Uber ressalta diretriz sobre uso do ar Crédito: Shutterstock

O Uber utiliza um sistema de avaliações que permite tanto passageiros quanto motoristas darem notas de uma a cinco estrelas após cada corrida. Essa avaliação é anônima, e a média das últimas 500 viagens fica visível no perfil de cada usuário. O objetivo é promover experiências positivas e garantir respeito entre todos os envolvidos. No entanto, muitos passageiros com notas baixas se questionam sobre os motivos das más avaliações.>

Uma sequência de posts que viralizou na rede social X, antigo Twitter, sugere que não são apenas atitudes óbvias, como grosseria, que têm gerado avaliações baixas. >

A usuária relatou uma conversa com um motorista da plataforma que explicou o motivo pelo qual os passageiros recebem nota baixa. Adicionar uma parada, embora seja um recurso da plataforma, aumenta chances de ser mal avaliado, já que pode gerar mais atrasos. Se isso for feito enquanto a corrida está em andamento, pior ainda. Pedir para ligar o ar, muito visto neste verão, também é mal visto por alguns quando o passageiro pediu uma corrida pelo X, versão mais barata. >

Mudar o destino é outra coisa que os motoristas não gostam, segundo o relato. Entrar com muita gente no carro também não é o ideal para muitos - nesse ponto, vários internautas comentaram que desde a pandemia, quando havia recomendação para transportar no máximo 3 passageiros, muitos motoristas não gostam mais de levar quatro pessoas. Corridas com distância curta também são listadas. "Perguntei porque eles dão 1 estrela, por que não 3 ou 4, o cara disse que é de propósito mesmo, para abaixar sua nota". >

1- adicionar uma parada: se você precisa passar na casa de um amigo antes do destino final, buscar algo em uma portaria, qualquer coisa, mesmo que demore literalmente 1 minuto, suas chances de ganhar 1 estrela aumentam muito.



se adicionar enquanto a corrida ja ta rolando ent kk — clarissa (@clapiclapiclapi) February 15, 2025

No post, muitas pessoas aproveitaram para fazer relatos de situações do tipo. "Me sinto como se estivesse pedindo um favor", lamentou uma internauta. "Já fui constrangida a viagem toda com o motorista reclamando que a corrida era barata. Então pra que aceitou?", questionou outra. "O motorista chegou, viu 3 pessoas, começou a reclamar que para dividir três ficava muito barato e ele não ia levar, não levou mesmo", relatou uma internauta do Rio. Ao mesmo tempo, motoristas também se pronunciaram. "Tem corrida que o cara tá ganhando 6 reais e o boneco quer ar ligado. Se colocar no lugar do outro às vezes ajuda", disse um. "De onde vocês tiraram que o motorista é obrigado a ligar o ar? Pra informação, nem o Black é obrigado", dizia outro comentário (veja o que diz a Uber sobre o tema). >

Como funcionam as avaliações na Uber?

Após cada viagem, passageiros e motoristas podem se avaliar mutuamente em uma escala de uma a cinco estrelas. As notas são anônimas, e não é possível vincular uma avaliação específica a uma corrida ou pessoa. A média exibida no app reflete o desempenho do usuário nas últimas 500 viagens. >

Como verificar a nota do passageiro no Uber?

Para conferir sua avaliação média, abra o aplicativo, toque em "Conta" (no canto inferior direito) e veja a classificação abaixo do seu nome. Para detalhes, acesse "Configurações", depois "Privacidade" e, em seguida, "Ver resumo". Role a página até encontrar "Ver minhas avaliações", onde é possível ver quantas vezes você recebeu cada quantidade de estrelas. >

O que pode diminuir a nota do passageiro no Uber?

De acordo com as Diretrizes da Comunidade e os Termos de Serviço da Uber, algumas atitudes podem resultar em avaliações negativas. Entre elas estão: >

- Ingerir bebidas alcoólicas, fumar ou comer durante a viagem; >

- Danificar o veículo ou bater a porta com força; >

- Ser grosseiro ou desrespeitoso com o motorista; >

- Fazer o motorista esperar por muito tempo; >

- Não usar o cinto de segurança; >

- Inserir o endereço de destino incorretamente. >

Dicas para melhorar sua avaliação no Uber

Se sua nota estiver baixa, pequenas mudanças de comportamento podem ajudar a recuperá-la: >

- Seja educado e cordial com o motorista; >

- Feche a porta do carro com cuidado; >

- Evite conversas constrangedoras ou tom de voz elevado; >

- Esteja no local de partida assim que o carro se aproximar; >

- Mantenha o veículo limpo, sem deixar lixo ou objetos para trás; >

- Use o cinto de segurança assim que entrar no carro. >

É possível ser banido do Uber?