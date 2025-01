TIRE DÚVIDAS

'Uber ônibus': veja tudo o que se sabe sobre a nova opção de transporte

Operação começou em janeiro no Brasil

A modalidade proporciona uma alternativa de transporte intermunicipal mais acessível, com rotas fixas entre as cidades, e permite que os passageiros acompanhem a viagem em tempo real. Confira abaixo o que já se sabe sobre o serviço: >

Onde o "Uber ônibus" é ofertado?

O serviço oferece viagens de ônibus entre Guarulhos e São Paulo. As viagens para a capital ocorrem pela manhã, e o trajeto inverso, de São Paulo para Guarulhos, acontece à tarde. As opções de trajeto incluem:>

Como funcionam as viagens?

Os passageiros podem adquirir pacotes mensais que garantem pelo menos dois deslocamentos em um período de 30 dias. As reservas podem ser feitas com até sete dias de antecedência ou no mínimo 25 minutos antes do horário de partida, com o pagamento sendo realizado pelo aplicativo. >