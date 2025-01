NOVIDADE

Novo 'Uber ônibus' começa a operar no Brasil; veja valores e linhas

Passageiros podem adquirir pacotes mensais que garantem pelo menos dois deslocamentos em um período de 30 dias

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:57

Uber Shuttle Crédito: Reprodução

A Uber introduziu no Brasil uma nova opção de transporte chamada Uber Shuttle, que oferece viagens de ônibus entre Guarulhos e São Paulo. Disponível desde 8 de janeiro, a modalidade, que pode ser descrita como "Uber ônibus", proporciona uma alternativa de transporte intermunicipal mais acessível, com rotas fixas entre as duas cidades.

O funcionamento da opção é simples: os passageiros podem adquirir pacotes mensais que garantem pelo menos dois deslocamentos em um período de 30 dias. As reservas podem ser feitas com até sete dias de antecedência ou no mínimo 25 minutos antes do horário de partida, com o pagamento sendo realizado pelo aplicativo.

O sistema permite que os passageiros acompanhem a viagem em tempo real, como já acontece com outros serviços da plataforma, e oferecem um QR-code e um PIN para serem validados pelo motorista no momento do embarque. Os valores para a modalidade começam em R$ 25, especialmente para viagens ao Aeroporto de Guarulhos.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Viação MIMO, uma empresa de transporte fretado com mais de 40 anos de experiência no Brasil. Os ônibus têm capacidade para até 49 passageiros e podem ser acessados pelo aplicativo da Uber.

Rotas e horários

Por enquanto, são oferecidas cinco rotas fixas entre Guarulhos e São Paulo. As viagens para a capital ocorrem pela manhã, e o trajeto inverso, de São Paulo para Guarulhos, acontece à tarde. As opções de trajeto incluem:

- Bonsucesso > Itaim Bibi > Jurubatuba

- Jardim Adriana > Itaim Bibi > Jurubatuba

- Vila Rio de Janeiro > Itaim Bibi > Jurubatuba

- Taboão > Itaim Bibi > Jurubatuba

- São João > Itaim Bibi > Jurubatuba

Essa modalidade de transporte foi inicialmente lançada pela Uber em 2021, mas voltada exclusivamente para empresas. Agora, a plataforma busca ampliar o acesso a soluções de mobilidade mais econômicas e eficientes para o público geral.

A segurança dos passageiros é uma prioridade, com os mesmos recursos já disponíveis nos outros serviços da Uber, como o compartilhamento de viagem em tempo real e o botão para acionar a polícia. Todos os motoristas passam por treinamento e verificações de antecedentes criminais, com checagens periódicas.

