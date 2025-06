MÚSICA

Nando Reis relembra desaprovação de Roberto Carlos: 'Desrespeitoso'

Regravação de canção não foi bem avaliada pelo Rei

Elis Freire

Publicado em 13 de junho de 2025 às 20:32

Nando Reis e Roberto Carlos Crédito: Reprodução

O cantor Nando Reis relembrou um desentendimento que teve com Roberto Carlos. Ateu, o ex-Titãs não foi bem visto pelo Rei ao regravar a canção Nossa Senhora para um de seus álbuns. Ele mudou a letra original da canção e isso foi avaliado como um desrespeito à músico por Roberto Carlos. >

“Ele detestou”, explicou Nando durante show nesta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro. “Achou que era desrespeitoso, mas ao contrário: eu tenho os meus santos, as minhas santas”, ressaltou. “Eu não creio em Deus, mas creio em Jesus Cristo. Sou louco por Jesus Cristo, desde criança. E aí fica estranho né? Não creio em Deus, mas creio em Jesus… Não quero que ninguém leve a mal, por favor”, disse bem-humorado no palco. >

A clássica "Nossa Senhora" foi gravada para um disco em 2019 só com música de autoria do Rei. Intitulado Não Sou Nenhum Roberto, Mas às Vezes Chego Perto, o álbum trouxe apenas releituras de músicas de Roberto Carlos, dentre elas a canção que homenageia a padroeira do Brasil.>

Roberto, então, pediu que ele tirasse a canção do disco e ele obedeceu o pedido. “Eu gravei e deu esse problema com Nossa Senhora, mas ainda assim eu adoro o trabalho do Roberto, tanto que fiz um disco homenageando o trabalho dele, não só o incrível compositor, mas o artista. A maneira como Roberto Carlos concedeu seu trabalho, sempre me deixou impressionado”, contou.>