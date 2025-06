MORTE REPENTINA

Amigo bilionário do príncipe William morre ao engolir abelha

Empresário indiano jogava partida de polo

Elis Freire

Publicado em 13 de junho de 2025 às 19:04

Sunjay Kapur Crédito: Reprodução

Sunjay Kapur, bilionário indiano presidente da gigante de autopeças "Sona Comstar", morreu nesta quinta-feira (12) ao engolir uma abelha durante uma partida de polo na Inglaterra. De acordo com informações da agência de notícias indiana ANI, ele desmaiou em campo após ser picado na boca, o que pode ter provocado um choque anafilático, seguido por um ataque cardíaco fatal. Kapur tinha 53 anos.>

Amigo do príncipe William, os dois já haviam jogado partida de polo juntos e se viam costumeiramente. O indiano também era conhecido também pelo relacionamento com figuras públicas ao longo da vida. Ele foi casado com a atriz indiana Karisma Kapoor, ícone de Bollywood nos anos 1990 e 2000, com quem teve dois filhos e atualmente, era casado com a atriz Priya Sachdev.>

A Sona Comstar confirmou a morte do empresário e lamentou a perda do presidente da companhia“. Estamos profundamente tristes com o falecimento repentino do nosso presidente, o Sr. Sunjay Kapur. Ele foi um líder visionário, cuja paixão, perspicácia e dedicação moldaram a identidade e o sucesso da nossa empresa", ressaltou em comunicado oficial. >