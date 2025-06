HERÓI

Desconhecido invade casa e salva criança de morrer afogada; veja

Garoto ficou quase dois minutos submerso antes de ser resgatado por desconhecido

Um menino de 6 anos foi salvo por um desconhecido após quase se afogar na piscina de casa, na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu enquanto a criança, identificada como Oscar, brincava com o primo e ficou sozinha no local.>

No dia seguinte ao resgate, Ocampo e Oscar se reencontraram. Eles tiraram uma foto juntos, e o homem relembrou a emoção do momento. "O abracei e disse: ‘Você é muito forte, estou orgulhoso’", afirmou. Sobre o ato, Ocampo foi direto: "Não me sinto um herói. Apenas fiz o que precisava ser feito. Me sinto bem. Sou abençoado por poder ajudar esse menino.">