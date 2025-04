ENTENDA O CASO

Influencer evangélico diz que foi acusado de estupro porque mulheres se sentiram traídas: 'Se juntaram para se vingar'

Victor Bonato passou 58 dias preso e foi absolvido

Victor Bonato é influencer evangélico e passou 58 dias preso, em 2023, após ser acusado de estuprar três mulheres. O rapaz contou que manteve relação sexual com elas, mas que as denúncias foram motivadas por vingança e que não cometeu nenhum crime e que tudo foi consentido. >

“As garotas pertenciam ao mesmo círculo social. Elas estavam num evento quando descobriram que eu havia ficado com as três. Sentiram-se traídas. Desde então, se juntaram para se vingar. Foram até a delegacia e registraram uma falsa acusação de agressão e estupro”, relatou o jovem, em entrevista a Ulisses Campbell, do O Globo.>