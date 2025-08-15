Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia

Valor ajudará a custear tratamentos, cuidados diários e equipamentos necessários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:49

Bispo Bruno Leonardo
Bispo Bruno Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O Bispo Bruno Leonardo fez um gesto de solidariedade que emocionou as pessoas que estavam presentes em um culto recente realizado em Feira de Santana. Conhecido por sua atuação nas redes sociais e transmissões religiosas, ele anunciou a doação de R$ 100 mil para ajudar a família de uma criança com paralisia cerebral.

O valor irá ajudar nos custos com tratamentos, cuidados diários e equipamentos necessários para melhorar a qualidade de vida da criança.

Bispo Bruno Leonardo

Bispo Bruno Leonardo vai dooar R$ 100 mil para bebê em UTUI por Reprodução/Instagram
Bispo Bruno Leonardo doou R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia por Reprodução/ Redes sociais
Após ser citado em investigação da PF, Bispo Bruno Leonardo doa R$ 500 mil a instituição baiana por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo por Reprodução/Instagram
Bispo Bruno Leonardo lota Parque em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Evento com Bispo Bruno Leonardo atraiu multidão por Reprodução/Instagram
Multidão esteve na apresentação do bispo Bruno Leonardo por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 8
Bispo Bruno Leonardo vai dooar R$ 100 mil para bebê em UTUI por Reprodução/Instagram

"Meu coração se comoveu profundamente ao ver aquele pequeno guerreiro com paralisia cerebral em meio a multidão", afirmou o líder religioso em uma postagem no Instagram. 

"Com os dízimos e ofertas entregues com fidelidade, pudemos doar R$ 100 mil para auxiliar nos cuidados, tratamentos e necessidades dessa criança tão especial. Tudo é para a glória de Deus! Quando semeamos no Reino, vidas são alcançadas e o amor de Cristo se torna visível! Esse é o verdadeiro evangelho: AMAR A DEUS E AMAR O PRÓXIMO. Estou orando por você amiguinho", completou, na postagem. 

O anúncio também emocionou os seguidores, que deixaram comentários de gratidão. "Glória a Deus meu bispo", escreveu uma pessoa. "Deus é fiel, bondoso e misericordioso!", disse outra.

Leia mais

Imagem - Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Imagem - Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Imagem - Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

LEIA TAMBÉM

6 dicas para ter sucesso nas provas de inglês no vestibular

Aprenda a pintar o cabelo sem danificar os fios

A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

Mais recentes

Imagem - Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP
Imagem - Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos
Imagem - Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso