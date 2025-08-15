DURANTE CULTO

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia

Valor ajudará a custear tratamentos, cuidados diários e equipamentos necessários

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:49

Bispo Bruno Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O Bispo Bruno Leonardo fez um gesto de solidariedade que emocionou as pessoas que estavam presentes em um culto recente realizado em Feira de Santana. Conhecido por sua atuação nas redes sociais e transmissões religiosas, ele anunciou a doação de R$ 100 mil para ajudar a família de uma criança com paralisia cerebral.

O valor irá ajudar nos custos com tratamentos, cuidados diários e equipamentos necessários para melhorar a qualidade de vida da criança.

"Meu coração se comoveu profundamente ao ver aquele pequeno guerreiro com paralisia cerebral em meio a multidão", afirmou o líder religioso em uma postagem no Instagram.

"Com os dízimos e ofertas entregues com fidelidade, pudemos doar R$ 100 mil para auxiliar nos cuidados, tratamentos e necessidades dessa criança tão especial. Tudo é para a glória de Deus! Quando semeamos no Reino, vidas são alcançadas e o amor de Cristo se torna visível! Esse é o verdadeiro evangelho: AMAR A DEUS E AMAR O PRÓXIMO. Estou orando por você amiguinho", completou, na postagem.