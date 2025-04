OPORTUNIDADE

SDE abre vagas de estágio com inscrições até maio; veja quem pode participar

Há chances para alunos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Engenharias, entre outros cursos

Tharsila Prates

Publicado em 22 de abril de 2025 às 17:12

Programa Partiu Estágio é gerido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) Crédito: Shutterstock

Estudantes universitários da Bahia já podem se candidatar para vagas de estágio oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do programa Partiu Estágio, gerido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). >

Ao todo, são 17 novas oportunidades destinadas a alunos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Engenharia Cartográfica e Agrimensura, Engenharia Elétrica, Geografia, Geologia, Informática, Jornalismo e Museologia. As vagas relacionadas às áreas de Geografia, Geologia e Museologia são destinadas à atuação no Museu Geológico da Bahia (MGB), primeiro museu geológico e científico do estado, administrado pelo órgão. >

As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de maio, exclusivamente pela plataforma do governo do estado. Podem participar estudantes matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, que tenham sede ou polo no estado, em cursos presenciais, semipresenciais ou EAD, com 50% do curso concluído. >

Têm prioridade na seleção os candidatos inscritos no CadÚnico, os que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em colégios particulares. Também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.>