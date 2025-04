OPORTUNIDADE

Partiu Estágio abre 5.500 vagas para estudantes universitários na Bahia

Inscrições vão até 2 de maio

Yan Inácio

Publicado em 3 de abril de 2025 às 14:58

programa oferece oportunidade de estágio em 117 cursos universitários Crédito: Thuane Maria/ GOVBA

O programa Partiu Estágio divulgou, nesta quinta-feira (3), o edital de inscrição para 5.504 vagas destinadas a estudantes universitários. As inscrições vão até o dia 2 de maio. >

As oportunidades são para atuar na Administração Pública Estadual e as bolsas oferecidas são de R$ 607,00 com auxílio-transporte. Podem participar estudantes de nível superior, com idade mínima de 16 anos e que já tenham concluído 50% do curso, em uma instituição de ensino com sede na Bahia. >

O Edital disponibiliza 1.627 vagas para a capital e outras 3.877 para cidades do interior do estado e da Região Metropolitana de Salvador. Nesta edição, o programa oferece oportunidade de estágio em 117 cursos universitários, distribuídos entre 387 municípios da Bahia e 52 órgãos públicos do Estado.>

Inscrições>

As inscrições serão feitas exclusivamente pela plataforma do Governo do Estado, o estudante deverá efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos no Edital 01/2025, publicado no Diário Oficial do Estado e disponível no site da Secretaria da Administração>