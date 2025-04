OPORTUNIDADE

Rede SARAH abre vagas para jovem aprendiz em Salvador; saiba como participar

Inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 13 de abril

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação em Salvador abriu 48 vagas para jovens aprendizes. Os selecionados atuarão com atendimento ao público hospitalar, apoio administrativo em saúde, desinfecção e limpeza hospitalar, oficina ortopédica, patologia humana, tecnologia da informação e aparelhos gessados. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 13 de abril. >

O processo seletivo conta com provas objetivas online com questões envolvendo matemática e raciocínio lógico, português e conhecimentos gerais, além de uma prova de redação presencial. Os aprovados assinarão contrato de até 24 meses, com jornada de 20 horas semanais e remuneração de um salário-mínimo, além de vale-transporte, alimentação, uniforme e equipamentos de proteção individual. >

Os selecionados serão capacitados no Programa de Educação Profissional (PEP) 2025. A iniciativa é uma parceria da Rede SARAH com a Demà Jovem e tecnologia social da Renapsi, com foco na formação técnica e inclusão produtiva.