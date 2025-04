ENTENDA

MP-BA recomenda fim de exigência em concurso de Feira de Santana; entenda

Medida foi publicada na terça-feira (1º)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2025 às 08:02

Feira de Santana Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da Promotoria de Justiça, recomendou que a prefeitura de Feira de Santana exclua uma exigência presente no edital nº 01/2025. Trata-se da obrigação das candidatas realizarem exames ginecológicos e dos candidatos apresentarem resultados do exame antígeno prostático específico (PSA). >

A justificativa do MP-BA é que esses os exames são invasivos, desnecessários para a aptidão ao cargo e discriminatórios. O MP cita ainda decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros órgãos que já consideraram esse tipo de exigência ilegal. A Prefeitura de Feira de Santana já havia informado que os exames não possuem caráter eliminatório. >

A gestão foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a recomendação do MP-BA, publicada na última terça-feira (1º), pela Promotora de Justiça Lara Vasconcelos Palmeira Cruz Leone. >

O concurso para magistério exigia de todas as candidatas do sexo feminino realizassem exames como colposcopia, citologia e análise de microflora, além de mamografia para mulheres com 40 anos ou mais. >