Concurso da Conab com salários de até R$ 8,1 mil oferece mais de 400 vagas; veja quais são

Há vagas para nível médio e nível superior

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 06:06

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Crédito: Divulgação

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) lançou um novo concurso público com 403 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista e Assistente, distribuídas em diversas áreas de atuação. >

Os candidatos com nível superior podem concorrer ao cargo de Analista, que oferece salário inicial de R$ 8.140,88. Já para quem possui nível médio, há 34 vagas para Assistente, com remuneração inicial de R$ 3.459,87. A área de Administração se destaca como a mais contemplada, com 127 oportunidades.>

As inscrições estarão abertas entre 14 de abril e 15 de maio e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 50,00 para cargos de nível médio e R$ 80,00 para nível superior.>