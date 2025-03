EMPREGO

Conab abre concurso de nível superior e médio com salários de até R$ 8,1 mil

Veja como se inscrever

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 07:44

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Crédito: Divulgação

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou nesta sexta-feira (28) a abertura de um concurso público com 403 vagas distribuídas por diversos estados brasileiros. As oportunidades estão divididas entre 34 vagas para assistente, que exige nível médio e oferece salário inicial de R$ 3.459,87, e 369 vagas para analista, cargo de nível superior com remuneração de R$ 8.140,88 ao mês. >

As inscrições estarão abertas entre 14 de abril e 15 de maio, com taxas de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para os de nível superior. O processo seletivo será realizado pelo Instituto Consulpam e as provas estão previstas para 13 de julho. Os candidatos deverão indicar o estado onde desejam trabalhar no momento da inscrição.>

Os aprovados serão contratados sob o regime CLT, com carga horária de 40 horas semanais, exceto para os cargos que possuem legislação específica. A Conab oferece uma série de benefícios além do salário base, incluindo auxílio-alimentação, seguro de vida, programa de transporte, assistência à educação infantil, auxílio-funeral e previdência privada.>